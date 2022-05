 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Siemens Gamesa auf 'Market-Perform' - Ziel runter

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Gamesa nach dem Angebot einer Komplettübernahme durch Siemens Energy von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 23,00 auf 18,05 Euro gesenkt. Die 18,05 Euro je Aktie in bar, die der Energietechnikkonzern für die Übernahme des ausstehenden knappen Drittels an der spanischen Windkrafttochter zahlen will, sieht Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie als Untergrenze. Der Preis liege nur knapp über der Mindestanforderung nach spanischem Übernahmerecht und könnte am Ende höher ausfallen. Da Siemens Energy für die Transaktion eine Kapitalerhöhung benötige, seien dem Unternehmen hier aber Grenzen gesetzt./gl/edh

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2022 / 20:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2022 / 04:30 / UTC ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX ----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen