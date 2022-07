 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH/Bernstein: Verlust von Deliveroo dürfte sich etwa halbieren

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deliveroo nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. Der britische Essenslieferdienst habe mit seiner wichtigen Kenngröße, dem Bruttotransaktionswert (Gross Transaction Value, GTV), für das zweite Jahresviertel zwar enttäuscht und sein GTV-Jahresziel gesenkt, schrieb Analyst William Woods in einer ersten Reaktion am Montag. Das Margenziel für 2022 sei jedoch beibehalten worden, da sich die Nachfrage weiter erholte. Das bedeute, dass sich der Verlust von Deliveroo deutlich von 10 bis 30 Millionen Pfund auf 4 bis 14 Millionen Pfund verringern werde. Das Wechselkursverhältnis im zweiten Quartal habe zudem für Rückenwind gesorgt./ck/la

