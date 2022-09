 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: BofA hebt Societe Generale auf 'Buy' und Ziel auf 35 Euro

Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Societe Generale von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 35 Euro angehoben. In der aktuell niedrigen Bewertung seien die laufenden Umstrukturierungsmaßnahmen der französischen Großbank mehr als eingepreist, schrieb Analyst Tarik El Mejjad in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 bis 2025 um durchschnittlich 16 Prozent./edh/mis

