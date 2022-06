 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für RWE auf 44,50 Euro - 'Outperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für RWE von 40,50 auf 44,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wanda Serwinowska sieht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie Potenzial für eine weitere Erhöhung der Jahresziele und hob ihre Schätzungen bis 2025 an. RWE sei einer der Branchenfavoriten dank der besten Kombination aus Gewinnpotenzial aus Strompreisen und relativ geringen politischen Interventionsrisiken./ag/bek

ZÜRICH Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 03:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------