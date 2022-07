 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Fielmann auf 41 Euro - 'Halten'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann anlässlich reduzierter Jahresziele von 58 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Optikerkette leide im Umfeld der Pandemie und des Krieges in der Ukraine unter einem hohen Krankenstand, einer relativ niedrigen Kundenfrequenz und stark höherem Kostendruck, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen für 2022 und 2023./edh/mis

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 13:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 13:52 / MESZ

