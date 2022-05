 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: DZ senkt Deutsche Euroshop auf 'Halten' - Hebt fairen Wert an

Die DZ Bank hat Deutsche Euroshop nach einer Übernahmeofferte von Finanzinvestoren von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 21,00 auf 22,50 Euro angehoben. Letzterer entspricht nun den gebotenen 21,50 Euro in bar je Aktie des Einkaufszentrenbetreibers plus ein Euro für den Dividendenvorschlag, wie Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Das Anlageurteil begründete er mit dem nahe des fairen Werts notierenden Aktienkurs./gl/edh

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2022 / 14:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2022 / 14:11 / MESZ

