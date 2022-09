 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Goldman belässt RWE auf 'Conviction Buy List' - Ziel 60 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Investoren fürchteten mögliche Eingriffe der Politik in die Branche infolge der aktuell hohen Energiepreise zu stark, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. So wolle die EU laut Medienberichten wohl die Einführung von Preisobergrenzen und den Wegfall von Übergewinnsteuern vorschlagen. Das wäre positiv für die Branche. Gleichzeitig trieben die hohen Energiepreise den Wandel der Branche voran. Vor diesem Hintergrund favorisiert der Analyst vor allem Erneuerbare-Energien-Werte wie RWE, EDP und Orsted./mis/zb

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2022 / 23:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen -----------------------