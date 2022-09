 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Henkel auf 'Sell' - Kursziel gesenkt auf 62 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 62 Euro gesenkt. Ungeachtet der Fortschritte in der Konsumgütersparte und der geringen Risiken für die Ergebnisse 2022 sei für die Aussichten der Klebstoff-Sparte Vorsicht angebracht, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese mache 50 Prozent des Konzernumsatzes aus. Er rechnet in dieser Sparte mit sinkenden Margen und Kostendruck und verweist auf einen negativen Produktmix./ck/ajx

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 21:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------