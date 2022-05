 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für About You auf 20 Euro - 'Buy'

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für About You auf 20 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für About You von 25 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein lahmer Jahresauftakt des Online-Modehändlers führe zu deutlich reduzierten Schätzungen für das diesjährige Wachstum, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neben den angepassten Prognosen begründete er die Zielsenkung auch mit dem gestiegenen Zinsniveau./tih/edh