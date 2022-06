 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Goldman startet SAAB AB mit 'Sell' - Ziel 352 Kronen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von SAAB AB bei einem Kursziel von 352 schwedischen Kronen mit "Sell" aufgenommen. Die Papiere der Schweden seien hoch bewertet trotz schwacher Margen und Barmittelzuflüsse, schrieb Analystin Olivia Charley in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/edh

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 03:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben