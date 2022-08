 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die staatlichen Eingriffe in den Markt für Biotreibstoffe in den USA seien vorteilhaft für Verbio, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um deren Nutzung zu fördern, habe die US-Regierung ein Programm im Umfang von 500 Millionen US-Dollar aufgelegt. Verbio werde auf dem US-Markt immer aktiver, das dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen./bek/la

