 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Stabilus auf 78 Euro - 'Buy'

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Stabilus nach Quartalszahlen von 61 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe seine und die Konsensschätzungen übertroffen und den Umsatzausblick angehoben, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil liege das bereinigte Margenziel (Ebit) nun am unteren Ende der vorherigen Zielspanne. Glowa schraubte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen nach oben. Die Aktie sieht er attraktiv bewertet./gl/ag

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 08:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / 08:08 / MESZ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen