 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB startet Knaus Tabbert mit 'Buy' - Ziel 59 Euro

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Knaus Tabbert mit "Buy" und einem Kursziel von 59 Euro in die Bewertung aufgenommen. Während der Pandemie sei die Nachfrage nach Urlaub mit Wohnmobilen angekurbelt worden und der Markt boome noch immer, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie von Knaus Tabbert erscheine recht günstig bewertet, die Bodenbildung dürfte abgeschlossen sein./ajx/tih

