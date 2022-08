 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB startet Stratec mit 'Hold' - Ziel 97 Euro

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Stratec mit "Hold" und einem Kursziel von 97 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller von Analysesystemen im Bereich der In-vitro-Diagnostik agiere in einem für das gesamte Gesundheitssystem unverzichtbaren Segment, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei in der Covid-19-Pandemie besonders deutlich geworden. Mit vier Dekaden Erfahrung im Rücken verfüge das Unternehmen über eine starke Marktposition./bek/gl

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 07:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 08:08 / MESZ ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------

