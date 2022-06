 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Rheinmetall auf 'Hold' - Ziel 240 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat Rheinmetall von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 220 auf 240 Euro angehoben. Analyst Richard Schramm erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar seine Wachstumserwartungen für die Rüstungssparte des Konzerns, auch wenn er hier nach eigener Aussage noch recht zurückhaltend gewesen ist. Die Anleger konzentrierten sich aber zu stark auf strahlende Aussichten bei Rüstung und übersähen die Wolken im Autozulieferbereich, so Schramm. Diesen sieht er zunächst als Bremse./ag/bek

