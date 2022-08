 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 240 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Münchner hätten die operativen Ergebnisschätzungen am Markt übertroffen, schrieb Analyst Philip Kett am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Er sprach jedoch von gedämpfter Freude angesichts einer höheren Schaden/Kosten-Quote, eines schwächeren Geschäfts im Bereich Lebens- und Krankenversicherung sowie einer niedrigeren Summe beim verwalteten Vermögen./ag/men

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 02:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 02:00 / ET ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen -----------------------