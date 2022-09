 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Oracle auf 'Hold' - Ziel 80 Dollar

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die Investoren dürften sich vor allem auf das Wachstum aus eigener Kraft fokussieren, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Software-Entwickler habe das vergangene Geschäftsjahr mit dem stärksten währungsbereinigten Wachstum in nahezu einer Dekade abgeschlossen. Die Ergebnisse seien zwar hinter den Umsätzen zurückgeblieben, dürften sich im laufenden Geschäftsjahr aber erholen./bek/gl

