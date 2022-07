 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suse auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Suse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe im zweiten Quartal erwartungsgemäß abgeschnitten und sehe die Jahresziele weiter ungefähr im Rahmen der bisherigen Planung, rechne aber schon angesichts des Geschäftsumfelds mit einigen Beeinträchtigungen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./gl/la

