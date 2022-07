 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Akzo Nobel auf 'Buy' - Ziel hoch auf 81 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77 auf 81 Euro angehoben. Hohe Preise pufferten die Gewinne des Lackherstellers gut gegen Volumenrückgänge ab - im Gegensatz zu anderen europäischen Chemiekonzernen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bewertet seien die Papiere der Niederländer dagegen mit einem historisch recht hohen Abschlag./ag/gl

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 13:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 19:00 / ET