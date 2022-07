 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 170 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 170 Euro angehoben. Das Management sei auf seine Bedenken bezüglich der Ausgewogenheit von Wachstum, Investitionsausgaben und geistigen Eigentumsrechten eingegangen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen stützten ein zweistelliges Gewinnwachstum im Jahr 2026 und sprächen für eine stabilisierte Gesamtkapitalrendite./tih/gl

