 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Societe Generale auf 'Buy' und Ziel auf 35 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Societe Generale von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 35 Euro angehoben. Die französische Großbank dürfte 2024 eine Eigenkapitalrendite von mehr als 9 Prozent erzielen, was ein erhebliches Neubewertungspotenzial biete, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sollten die Zahlen zum zweiten Quartal als positiver Kurstreiber fungieren. Sie sieht für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent./edh/men

