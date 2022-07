 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Fevertree Drinks auf 'Hold' - Ziel auf 900 Pence

Das Analysehaus Jefferies hat Fevertree Drinks von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 3100 auf 900 Pence gesenkt. Die Berechenbarkeit der Margenerholung des Tonic-Herstellers sei schlecht, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die mittelfristigen Aussichten auf dem entscheidenden britischen Markt. Allerdings könnte eine mögliche Übernahme wieder debattiert werden, so der Experte./ag/la

