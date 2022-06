 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Fresenius auf 30 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius SE angesichts einer Kaufempfehlung für die Tochter FMC von 40 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des Optimismus für die Dialysetochter bleibe der Gesundheitskonzern im Ganzen "eine Wert vernichtende Anlegerfalle", schrieb Analyst Dirk Van Vlaanderen in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter anderem bleibe das Infusionsgeschäft von Kabi Herausforderungen ausgesetzt, Investoren sorgten sich um die Verschuldung und das Gewinnwachstum bleibe wohl aus eigener Kraft begrenzt. Mit seinem gesenkten Kursziel liege er in der Analystenschar ganz unten./tih/jha/

