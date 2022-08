 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Delivery Hero auf 71 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 65 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Essenslieferanten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine gute Profitabilität. In den kommenden Tagen dürften die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr deutlich steigen./bek/jha/

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 18:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 00:33 / BST

