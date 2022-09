 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Siemens Energy - 'Buy'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns Siemens Energy von 31,50 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst William Mackie berücksichtigte in einer am Montag vorliegenden Aktualisierung seines Bewertungsmodells die Übernahme der ausstehenden Anteile an der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Die Titel des Konzerns böten eine exzellente Möglichkeit, um auf die Trends Elektrifizierung und Energieübertragung zu setzen./gl/bek

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

