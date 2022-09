 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Ziel für Commerzbank auf 11,40 Euro - 'Buy'

Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Commerzbank von 9,50 auf 11,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Geschäft mit Zinsprodukten dürfte das Geldhaus das Ergebnis in diesem Jahr um ein Fünftel steigern im Vergleich zum Vorjahr, schrieb Analyst Jochen Schmitt in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch im kommenden Jahr werde die Bank hier voraussichtlich weiter zulegen, gestützt vor allem von den Geschäften auf dem Heimatmarkt. Die Abhängigkeit vom Marktzinsniveau sei bei der Commerzbank recht groß./bek/stk

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 07:55 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 07:55 / CEST ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen -----------------------