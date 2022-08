 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Eon auf 'Equal-weight' - Ziel 10 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 10,50 auf 10,00 Euro gesenkt. Die Aktie des Energieversorgers habe sich seit Jahresbeginn schwächer als die Branche entwickelt, und die Risiken in der Gaslieferkette seien gesunken, begründete schrieb Analyst Robert Pulleyn in einer am Montag vorliegenden Studie sein neues Anlagevotum. Die bestehenden Risiken erschienen einigermaßen eingepreist, so dass die Aktie ihre Jahrestiefs nicht testen sollte. Anders als der Markt sehe er die Aktie aber nicht attraktiv bewertet - andere Titel seien werthaltiger./gl/la

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

