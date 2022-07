 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Scout24 auf 'Overweight' und Ziel auf 70 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Scout24 von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 68 auf 70 Euro angehoben. Der Onlineportalbetreiber sei mit robusten Abonnementumsätzen und hohen Barmittelzuflüssen auch im unsicheren Umfeld stark, schrieb Analyst Pete-Veikko Kujala in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er liegt mit seinen Ergebnisschätzungen nach eigener Aussage um zehn Prozent über dem Marktkonsens und rechnet im Jahresverlauf mit einer Aufstockung der Unternehmensziele./ag/gl

2022-07

