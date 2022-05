 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: RBC hebt Lonza auf 'Outperform' - Ziel gesenkt auf 650 Franken

Die kanadische Bank RBC hat Lonza von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 720 auf 650 Franken gesenkt. Ab 2025 werde die Nachfrage nach Antikörpern und Biosimilar-Arznei das auf dem Markt vorhandene Angebot massiv übertrumpfen - es sei denn, in den kommenden Jahren würden Investitionen in Höhe von 20 bis 40 Milliarden US-Dollar getätigt, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht das Risiko seiner langfristigen Schätzungen für die Schweizer, die unter anderem Antikörper für die Pharmaindustrie im Auftrag produzieren, jedenfalls deutlich gesunken./ag/bek

