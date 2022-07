 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Vonovia auf 40 Euro - 'Outperform'

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vonovia von 49 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Analyst Julian Livingston-Booth begründete niedrigere Kursziele für zahlreiche europäische Immobilienaktien mit steigenden Zinsen und Risikoprämien an den Kreditmärkten. Zudem schlage auch an den Immobilienmärkten ein von einer Rezession geprägtes konjunkturelles Umfeld durch. Bei Vonovia dürfte jedoch in den kommenden zehn Jahren die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) steigen, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ag

