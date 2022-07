 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: UBS belässt Amadeus IT auf 'Buy' - Ziel 67 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Amadeus IT auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Aktien etlicher europäischer Software- und IT-Unternehmen hätten schon größere Kursverluste erlitten, obwohl der Rückgang der Ergebnisdynamik erst angefangen habe, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Beim Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT sieht er dagegen für den Umsatz Luft nach oben, da der Reiseverkehr sich wieder erhole./gl/la

ZÜRICH Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 21:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 21:21 / GMT ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX ----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen