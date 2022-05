 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: UBS belässt DSM auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat DSM anlässlich der anstehenden Fusion mit Firmenich auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Durch den Zusammenschluss mit dem Genfer Aromen- und Riechstoffhersteller werde der niederländische Chemiekonzern zu einem globalen Marktführer in diesem Bereich, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem nehme DSM mit dem Verkauf des Geschäfts mit Hochleistungs-Kunststoffen an ein Gemeinschaftsunternehmen des Konkurrenten Lanxess sowie der Beteiligungsgesellschaft Advent mehr ein, als Investoren erwartet hätten./gl/edh

ZÜRICH Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 07:10 / GMT ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX ----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen