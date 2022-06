 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: UBS senkt Astrazeneca auf 'Neutral' - Ziel 10100 Pence

Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 10500 auf 10100 Pence gesenkt. Dank beeindruckender Studiendaten zu Lynparza und Enhertu seien die Papiere der Briten anderen Pharmaaktien im bisherigen Jahresverlauf davongerannt, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei keinesfalls überzogen, aber angemessener und die Aktie liege nicht weit von seinem Kursziel entfernt. Leuchten geht daher an die Seitenlinie, zumal er auch keine größeren Kurstreiber bis zum ersten Halbjahr 2023 sieht./ag/edh

ZÜRICH Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX ----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen