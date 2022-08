 Wirtschaft: ANALYSE: Hauck Aufhäuser IB rechnet mit starken Jahren für Jungheinrich - 'Buy'

Steigende Verkaufspreise auf der einen Seite und sinkende Stahlpreise auf der anderen dürften Jungheinrich im restlichen Jahresverlauf ein Stück weit in die Karten spielen. Das zumindest erwartet Analyst Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck Aufhäuser Investment Banking laut einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher sowie wegen des Kursverfalls hat er die Aktie des Flurförderzeug-Herstellers vor den am Freitag erwarteten Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 29 auf 37 Euro angehoben.

HAMBURG Die Lage dürfte sich mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal wegen der Folgen der Russland-Sanktionen und Schwierigkeiten beim Weiterreichen hoher Kosten an die Kunden zwar noch verschlimmert haben. Nun sorge der Stahlpreisrückgang aber für Entspannung. Sadornil hob seine Jahresschätzungen für das MDax -Unternehmen an und erwartet, dass die Margen dank der allmählichen Wirkung von Preiserhöhungen und sinkender Stahlpreise besser ausfallen dürften als ursprünglich erwartet. Dabei verwies er auf die aktuell um rund 40 Prozent gesunkenen Stahlpreise im Vergleich zu den Höchstständen im März und erklärte, dass diese Kosten seinen Schätzungen zufolge etwas mehr als ein Viertel der Umsatzkosten des Unternehmens ausmachten. Außerdem rechnet er mit Verbesserungen bei den Lieferkettenproblemen. Das Ergebnis je Aktie setzte er für 2022 und 2023 im Schnitt um rund 18 Prozent nach oben. Daraus resultiere nun sein neues Kursziel, das aktuell noch ein Potenzial für die Aktie von 38 Prozent erwarten lässt. Die größte Unsicherheit sei nun die Entwicklung der Nachfrage in einem Umfeld sich abschwächenden Wirtschaftswachstums und nach einem außergewöhnlichen Boom aufgrund der beschleunigten E-Commerce-Durchdringung während der Corona-Pandemie. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Jungheinrich sei allerdings dank des rekordhohen Auftragsbestands in einer guten Position, um ein Übergangsjahr zu überstehen. Zudem lobte er die "widerstandsfähigen Kundengruppen von Jungheinrich", etwa Lebensmittelhersteller, Unternehmen aus dem Logistikbereich und solche im Einzel- und Großhandel wie etwa Supermärkte. Mit der Einstufung "Buy" sieht Hauck & Aufhäuser auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Aufwärtspotenzial von mehr als zehn Prozent./ck/nas/mis Analysierendes Institut Hauck & Aufhäuser. Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 08:21 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 08:22 / MESZ