 Wirtschaft: ANALYSE: Hier sind Aktionäre geliefert - Berenberg startet Just Eat mit Sell

ANALYSE: Hier sind Aktionäre geliefert - Berenberg startet Just Eat mit Sell

Der Abstieg war noch schneller als der Aufstieg: Brauchte die Aktie von Just Eat Takeaway rund drei Jahre, um ihre Hochs von über 100 Euro im Jahr 2020 zu erreichen, reichten weniger als zwei Jahre, um wieder auf unter 20 Euro zu fallen. Anleger, die nach diesem Kursrutsch mit dem Einstieg liebäugeln, warnt indes die Privatbank Berenberg. Analystin Sarah Simon geht davon aus, dass die Geschäfte des Lieferdienstes zunächst mäßig verlaufen werden. Sie hat Just Eat daher mit der Einstufung "Sell" in ihre Bewertung aufgenommen. Das Kursziel von 16,30 Euro liegt leicht unter dem aktuellen Niveau.