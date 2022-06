 Wirtschaft: ANALYSE: Morgan Stanley sieht kurzfristige Risiken für Apple - 'Overweight'

Die US-Investmentbank Morgan Stanley sieht nach aktuellen Daten des App-Analysehauses Sensor Tower Risiken für die Quartalsschätzungen im Servicegeschäft von Apple. Analystin Katy Huberty verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie dafür auf ein schwächeres Wachstum von Apples App-Store im Mai. Die Zahlen seien durchweg schwächer gewesen als erwartet, mit einer Verlangsamung in allen Regionen außer den USA, wo das Wachstum im Monatsvergleich unverändert geblieben sei.

NEW YORK "Wir sehen daher nun Abwärtspotenzial für unsere Nettoumsatzprognose von plus 15 Prozent im Jahresvergleich für Apples App Store im Juni-Quartal", schrieb Huberty. Die Analystin geht zwar davon aus, dass die Ausgaben der Apple-Nutzer in allen Phasen des Konjunkturzyklus widerstandsfähiger sind als die von Nutzern anderer IT-Hardware, aber eine Verlangsamung des App-Store-Wachstums deutet ihr zufolge auf wahrscheinlich rückläufige Verbraucherausgaben für Waren und Dienstleistungen hin. Insgesamt bleibt Huberty mit Blick auf die längerfristigen Aussichten des App Stores und der Dienstleistungen optimistisch. "Eine Verlangsamung des Wachstums in diesem Bereich könnte Apple allerdings kurzfristig belasten", schrieb sie. Sie beließ die Aktie daher auf "Overweight" und das Kursziel auf 195 US-Dollar, womit sie aktuell noch ein Kurspotenzial für die Aktie von rund 35 Prozent sieht. Gemäß dieser Einstufung erwartet Morgan Stanley eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen zwölf und 18 Monaten./ck/he Analysierendes Institut Morgan Stanley. Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2022 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

