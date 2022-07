 Wirtschaft: Arbeitslosenquote in Griechenland sinkt auf Niveau vor Schuldenkrise

Arbeitslosenquote in Griechenland sinkt auf Niveau vor Schuldenkrise

Die Arbeitslosigkeit in Griechenland geht weiter zurück: Im Mai lag die Quote erstmals wieder auf dem Niveau vor Ausbruch der schweren Staatsschuldenkrise, die das Land im Jahr 2010 und den folgenden Jahren erschütterte. Im Mai 2022 waren demnach 12,5 Prozent der Erwerbsfähigen arbeitslos - derselbe Wert wie im Mai 2010, wie das griechische Statistikamt (Elstat) am Donnerstag mitteilte. Damit ist die Arbeitslosigkeit im Land aber immer noch groß. Die höchste Arbeitslosenquote war während der Krise im Mai 2013 mit rund 28 Prozent ermittelt worden.