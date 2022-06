 Wirtschaft: Atomverhandlungen mit Iran werden in Golfemirat Katar fortgesetzt

Atomverhandlungen mit Iran werden in Golfemirat Katar fortgesetzt

Die Verhandlungen über das internationale Atomabkommen mit dem Iran sollen im Golfemirat Katar fortgesetzt werden. Bereits am Dienstag wollen sich Unterhändler in der katarischen Hauptstadt Doha treffen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Montag unter Berufung auf das Außenministerium.