 Wirtschaft: Ausbau von Windrädern an Land in Deutschland stagniert

Ausbau von Windrädern an Land in Deutschland stagniert

Der Ausbau von Windrädern an Land in Deutschland stagniert. Im ersten Halbjahr 2022 wurden 238 neue Windräder mit einer Leistung von zusammen 977 Megawatt installiert - in etwa so viel wie im Vorjahreszeitraum. Das teilten der Bundesverband Windenergie und der Fachverband VDMA Power Systems am Donnerstag mit. Um die Ausbauziele erreichen zu können, werde das fünffache Volumen benötigt.