 Wirtschaft: Axa überträgt Teil deutscher Lebensversicherungen an Abwickler

Axa überträgt Teil deutscher Lebensversicherungen an Abwickler

Kurz nach dem Versicherer Zurich will auch der Konkurrent Axa einen Teil seines deutschen Lebensversicherungsgeschäfts an einen Abwickler übertragen. Dabei gehe es um rund 900 000 klassische Lebens- und Rentenversicherungsverträge der ehemaligen DBV Winterthur, teilten Axa Deutschland und der Abwickler Athora am Freitag mit. Athora solle die Verträge mit Deckungsrückstellungen von rund 14 Milliarden Euro bis zum Ablauf weiterführen. Dieser Vertragsbestand sei bereits seit dem Jahr 2013 geschlossen, hieß es. Seitdem kamen keine reinen Neuverträge mehr hinzu. Axa hatte die DBV Winterthur Leben im Jahr 2006 übernommen.