 Wirtschaft: Baerbock zum Antrittsbesuch in Tokio - Besuch in Flottenstützpunkten

Baerbock zum Antrittsbesuch in Tokio - Besuch in Flottenstützpunkten

Außenministerin Annalena Baerbock beendet ihre mehrtägige Asienreise an diesem Montag mit einem Besuch in Tokio. Dort wollte sie zunächst ihren japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi zu einem Antrittsbesuch treffen. Überschattet werden dürfte der Besuch von dem tödlichen Attentat auf den früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Abe war am Freitag während einer Wahlkampfrede auf offener Straße von einem 41-jährigen Ex-Angehörigen der Marine mit einer selbstgebauten Waffe niedergeschossen worden. Laut Medien ist am Montag eine Totenwache für Abe und am folgenden Tag die Bestattung im Kreise naher Verwandter vorgesehen.