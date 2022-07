 Wirtschaft: Bahn und Bund stellen neue Sicherheitskonzepte vor

Die Deutsche Bahn will am Donnerstag (8.45 Uhr) gemeinsam mit Regierungsvertretern neue Sicherheitskonzepte am Berliner Bahnhof Südkreuz vorstellen. Dabei soll es unter anderem um eine engere Kooperation zwischen der Bahn, der Bundespolizei und der Bahnhofsmission gehen, wie der Konzern zuvor mitteilte. Details wurden zunächst nicht bekannt. Erwartet werden neben Bahnchef Richard Lutz unter anderen auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sowie Verkehrsminister Volker Wissing (FDP).

BERLIN Bund und Bahn testen am Bahnhof Südkreuz immer wieder Sicherheitstechniken und -maßnahmen. Besonders umstritten war dabei ein Pilotprojekt, bei dem Kameras mit Gesichtserkennungsfunktion zum Einsatz kamen. Seit einiger Zeit sind zudem leuchtende Bahnsteigmarkierungen installiert, die mittelfristig auch zeigen sollen, an welcher Stelle im haltenden Zug noch Platz ist. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen