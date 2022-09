 Wirtschaft: Baltenstaaten wollen Einreise von Russen in EU beschränken

Baltenstaaten wollen Einreise von Russen in EU beschränken

Estland, Lettland und Litauen wollen die Einreise für Russen weiter beschränken. Russische Staatsbürger mit einem Schengen-Visum sollen künftig nicht mehr von Russland oder Belarus aus in die baltischen EU- und Nato-Länder einreisen dürfen. Darauf haben sich die Außenminister der drei an Russland grenzenden Staaten verständigt. "Wir haben eine grundsätzliche Einigung erzielt", sagte der lettische Außenminister Edgars Rinkevics am Mittwoch im litauischen Kaunas nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen.