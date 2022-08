 Wirtschaft: Bauernverband stellt Bilanz der Ernte 2022 vor

Der Deutsche Bauernverband stellt am Dienstag (10.00) eine Bilanz der diesjährigen Getreideernte vor. Vor allem im Nordosten machte lange Trockenheit den Ackerpflanzen zu schaffen, wie es vorab hieß. Bei Weizen deutete sich demnach insgesamt eine etwas größere Erntemenge an als im Vorjahr, aber mit starken regionalen Unterschieden. Tierhalter in trockenen Regionen machen sich zudem Sorgen um den Futternachschub, da ein zweiter Schnitt auf den Wiesen mancherorts nur sehr dürftig oder vereinzelt auch ganz ausfiel.

BERLIN Der Verband will auch erläutern, welche Bedeutung die deutsche Ernte für die weltweite Ernährungssicherung haben kann. Hintergrund sind angespannte Getreidemärkte wegen Russlands Krieg in der Ukraine.

