 Wirtschaft: Beratungen zu Nato-Blockade der Türkei in Madrid dauern an

Beratungen zu Nato-Blockade der Türkei in Madrid dauern an

Die Beratungen zur türkischen Blockade bei der Nato-Norderweiterung um Schweden und Finnland dauern an. Das Treffen in Madrid sei pausiert worden und solle danach weitergeführt werden, teilte das türkische Präsidialamt am Dienstagabend rund zwei Stunden nach Beginn auf Twitter mit. Zunächst hatte das Präsidialamt von einem Ende der Gespräche berichtet, den entsprechenden Tweet aber später gelöscht.