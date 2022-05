 Wirtschaft: Berufungsgericht: Trump muss in Rechtsstreit in New York aussagen

Berufungsgericht: Trump muss in Rechtsstreit in New York aussagen

Im Rechtsstreit um die Herausgabe von Dokumenten hat ein Berufungsgericht den früheren US-Präsidenten Donald Trump sowie dessen Kinder Ivanka und Donald Jr. zur Aussage verpflichtet. Damit wies das Gericht die Argumente der Trumps, die sich einer Aussage verweigern wollten, zurück, wie die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James am Donnerstag mitteilte. Die Entscheidung eines New Yorker Richters vom Februar bleibt damit bestehen. Trump hat sich in dem Verfahren immer wieder als Opfer einer "Hexenjagd" dargestellt.