 Wirtschaft: Biden deutet baldiges Gespräch mit Chinas Staatschef Xi an

US-Präsident Joe Biden hat ein baldiges Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Aussicht gestellt. "Das ist meine Erwartung, aber ich werde Ihnen Bescheid geben, wenn es so weit ist", sagte Biden am Montag (Ortszeit) auf die Frage, ob es noch in dieser Woche zu einem Austausch kommen könnte. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, betonte, die US-Regierung halte die Kommunikationskanäle mit China offen. Es gebe Gespräche auf verschiedenen Ebenen. Dem Präsidenten wolle sie aber mit Blick auf ein mögliches Gespräch nicht vorgreifen. Biden und Xi hatten zuletzt im März miteinander gesprochen.

WASHINGTON China hatte die USA zuletzt vor einer möglichen Taiwan-Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gewarnt. Die chinesische Führung betrachtet das freiheitliche Taiwan als Teil der kommunistischen Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Seit der Invasion Russlands in die Ukraine sind die Sorgen gewachsen, dass auch Peking seine Drohungen eines Tages wahr machen könnte. Auf die Reise angesprochen, hielt sich Bidens Sprecherin Jean-Pierre bedeckt. Ein solcher Trip sei bisher noch nicht von Pelosi angekündigt worden, sagte sie. Mitglieder des Kongresses träfen ihre eigenen Entscheidungen über Reisen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen