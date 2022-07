 Wirtschaft: Biden spricht am Donnerstag mit Xi Jinping

Biden spricht am Donnerstag mit Xi Jinping

US-Präsident Joe Biden wird am Donnerstagvormittag (Ortszeit) mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sprechen. Es sei ihr fünftes Telefonat seit Bidens Amtsantritt, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Der US-Präsident hatte das Gespräch bereits zu Beginn der Woche in Aussicht gestellt, aber noch keinen Termin genannt. Biden und Xi hatten zuletzt im März miteinander gesprochen. Dabei hatte der US-Präsident Chinas Staats- und Parteichef vor einer Unterstützung Russlands beim Krieg gegen die Ukraine gewarnt.