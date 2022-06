 Wirtschaft: Biden will mehr US-Zerstörer in Spanien - Treffen mit Sánchez

Biden will mehr US-Zerstörer in Spanien - Treffen mit Sánchez

US-Präsident Joe Biden ist am Dienstag vor dem Nato-Gipfel in Madrid mit Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez zusammengetroffen. Dabei werde Biden den Sozialisten offiziell darum bitten, die Zahl der auf der südspanischen Marinebasis Rota stationierten US-Zerstörer von vier auf sechs zu erhöhen, kündigte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan an. Die Zahl der dort stationierten Soldaten solle von 1200 auf 1800 aufgestockt werden.