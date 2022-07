 Wirtschaft: Bidens Pandemie-Berater Fauci will bis 2025 in den Ruhestand gehen

Bidens Pandemie-Berater Fauci will bis 2025 in den Ruhestand gehen

US-Präsident Joe Bidens Pandemie-Berater Anthony Fauci will noch vor dem Ende von Bidens aktueller Amtszeit in den Ruhestand gehen. "Ich habe das schon lange gesagt", sagte der 81 Jahre alte Immunologe dem Sender CNN am Montag. "Bis zum Ende von Bidens erster Amtszeit werde ich höchstwahrscheinlich gehen." Ein konkretes Datum für sein Ausscheiden gebe es aber noch nicht, berichtete CNN. Bidens aktuelle Amtszeit endet im Januar 2025.